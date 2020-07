Roig Urban Confort i Orígens: Més serveis personalitzats per al client

Més d'un segle i mig d'experiència donen per a molts aprenentatges. Segurament un dels més importants per als continuadors de la feina iniciada per Sebastià Roig Jofre l'any 1869 ha estat estar atents als canvis en les necessitats dels clients. Miquel Roig Casademont es manté fidel a aquesta tradició familiar que ja va per la sisena generació des que aquell artesà que feia espardenyes va decidir obrir una botiga a Figueres. Per això, i davant dels canvis derivats per la situació actual, ha impulsat diverses iniciatives per donar respostes a la seva àmplia clientela.

Aquesta trajectòria comercial familiar, que continua des dels dos establiments situats a la Rambla de Figueres –Roig Urban Comfort i Orígens–, és fruit de la passió que «ens provoca el fet de servir al client, d'escoltar-lo, de donar-li solucions per al seu benestar, cuidant els seus peus i proporcionar-li la millor experiència de compra», explica.

Roig assegura que la situació actual ha accelerat «la transformació digital i el canvi dels hàbits de consum de molts clients». Tot i això, la proposta comercial de Roig Urban Comfort i Orígens seguirà basant-se amb el comerç físic però incrementant la presència de tecnologia: «Volem fusionar els dos mons comercials, on-line i off-line, a les botigues de la Rambla de Figueres».

L'any passat, coincidint amb el 150è aniversari de la firma, les dues botigues van aixecar portes també a Internet, a www.roigurbancomfort.com i www.origensfigueres.com. Ara, mentre la normalitat es recupera lentament, volen premiar la fidelitat de les persones que es registrin en aquestes pàgines amb dues experiències per gaudir en parella: un massatge en parella i còctel a la terrassa blanca de l'hotel Terraza de Roses i una estada d'una nit per a dues persones a l'hotel 1935 de Roses amb esmorzar amb productes de quilòmetre zero. A banda de participar en aquests sortejos, els usuaris registrats rebran puntual informació de les novetats i promocions d'aquestes dues emblemàtiques botigues de Figueres.



Lliurament a domicili

Des de la reobertura dels establiments, Roig també ha posat en marxa altres serveis que mantindrà per respondre a les noves necessitats dels clients. Així, ofereixen la possibilitat de visitar les botigues en horaris exclusius, amb reserva prèvia. Unes cites personalitzades que s'afegeixen a la possibilitat d'enviament a domicili dels encàrrecs i les compres.

Miquel Roig considera que el futur immediat del comerç és apostar per la convivència de la botiga física i on-line. Un dels seus valors és el coneixement del producte i dels beneficis que aporta; per tant, «podem aconsellar i assessorar a cada client el més adient, cadascun d'ells és únic». I recorda: «Som botiguers i esmercem tot el nostre esforç en cercar el millor producte, el més sostenible, amb les darreres innovacions aplicades al món del calçat per aconseguir un màxim confort i comoditat, sense deixar de costat les tendències de moda i disseny».

Roig Urban Confort

Adreça: Rambla, 1 | Figueres

Telèfon: 972 50 22 43

Orígens