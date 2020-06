Neteges l'Empordà estrena una màquina desinfectant que actua contra la Covid-19

Els efectes de la pandèmia de coronavirus es fan notar en tots els sectors de la nostra societat. L'inici de l'anomenada desescalada amb l'aplicació de les seves diferents fases de desconfinament, ha anat emparellat amb el canvi obligat d'horaris i hàbits amb noves necessitats i rutines en una feina tan important i especialitzada com és la neteja de locals, habitatges i instal·lacions públiques i privades.

En aquest camp, Neteges l'Empordà de l'Escala és un referent des de fa setze anys. Per a poder afrontar amb garanties d'èxit aquestes noves necessitats, l'empresa que dirigeix Cecilia Palma ha adquirit una màquina italiana Comac Sanex d'última generació. Es tracta d'una solució professional creada per a sanejar, desinfectar i desodoritzar manualment, de manera ràpida i eficaç, tota mena de superfícies, sense humitejar-les. L'aparell actua mitjançant un atomitzador UVL manual que forma part d'una màquina compacta i desinfectant que treballa per protegir la salut de les persones, fent que totes les superfícies quedin completament sanejades.

Neteges l'Empordà té un lllarg llistat de clients que avalen la seva trajectòria, com ara tots els supermercats Lidl de l'Alt Empordà, empreses nàutiques, la concessionària de les deixalleries Urbaser, comunitats de propietaris i habitatges privats i nombrosos establiments de restauració. En el camp de l'atenció a les persones, com seria el cas de bars i restaurants, el treball de Neteges l'Empordà ha esdevingut imprescindible en la lluita per aturar la pandèmia.

«La nostra feina sempre ha estat garantir la salubritat dels espais dels quals en som responsables, però ara amb el coronavirus hem fet un pas endavant més amb la màquina Sanex, ja que ens permet garantir la desinfecció de manera eficaç», explica Cecilia Palma.

L'empresa està al servei dels seus clients de dilluns a dissabte. «Sempre procurem que siguin els mateixos treballadors els qui actuen en un espai concret, d'aquesta manera coneixen millor les necessitats de particulars i empreses», afegeix la responsable de Neteges l'Empordà.



la mOd estrena el nou equip «amb plena satisfacció»

La posada en funcionament de la màquina Comac Sanex adquirida per Neteges l'Empordà va començar la setmana passada a la mOd Tast & Jazz Club del passeig de Mar de l'Escala. L'establiment dirigit per Marcos Closa es va posar a punt així per a rebre els seus clients després del tancament obligat. «Havíem d'estar preparats per a reobertura i sempre hem confiat en l'eficiència de Neteges l'Empordà i més ara, amb plena satisfacció, ja que tenen aquesta màquina especialitzada».

«Som eficients i responsables, ens guanyem la confiança»

Cecilia Palma Escobar és al capdavant de Neteges l'Empordà des de fa setze anys. L'empresa que va fundar s'ha guanyat a pols una bona reputació com a referent en el seu sector.

- Quina seria la millor manera de presentar Neteges l'Empordà a nous clients?

- Tots els que tenim ara serveixen de referència per a qui ens vulgui conèixer. Som eficients i responsables, ens guanyem la confiança dia a dia, treballant intensament i fent que la nostra feina quedi tan bé com és possible.

- Com és l'equip de l'empresa que dirigeix?

- Sempre hem procurat tenir un equip molt estable, gent que sap com s'ha de treballar. Som unes deu persones, moltes d'elles fa anys que són amb nosaltres i estan molt preparades.

- Ara han adquirit nova maquinària. Cal estar al dia en aquest aspecte.

- Des de sempre hem treballat amb bon equipament, la feina ho requereix. Ara amb el coronavirus, toca accentuar la desinfecció i la higiene, i aquesta nova maquinària ens ajuda a aconseguir-ho.

- Per netejar s'ha de ser net però també deuen influir els productes utilitzats, veritat?

- Totalment. Els productes i les eines de treball han de ser bons. Igual que amb el personal, sempre hem fet servir productes i equips de neteja de qualitat, perquè només així garantim l'eficiència i qualitat d'allò que fem.

- Seguretat i confidencialitat també són importants.

- Acompanyo tots els equips al seu lloc de treball. Només tinc jo les claus i mai hi ha una persona sola treballant en una casa o una empresa.



Neteges l'Empordà