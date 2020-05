Screens Protect, tot en productes de protecció, prevenció i seguretat

Screens Protect és una empresa minorista amb un ampli ventall de productes de protecció, prevenció i higiene. Les seves prioritats són oferir un bon servei i productes de qualitat a uns preus realment atractius. Servir i satisfer el client amb les seves compres forma part de les seves preferències professionals.

Screens Protect es dedica a la distribució online. Actualment, realitza enviaments en territori nacional, amb la finalitat de poder expandir-se també a escala internacional. L'objectiu de l'e­quip de professionals de l'empresa és que els clients puguin disposar de productes de protecció, prevenció i higiene de la màxima qualitat, oferint-los ofertes i també articles low-cost.

Per això, la selecció de productes que ofereix també va sent més àmplia cada dia. Mampares protectores, tant de policarbonat com de metacrilat, i pantalles facials, i també vinils per marcar la distància de seguretat són alguns dels molts articles que podeu descobrir accedint al web de l'empresa, www.screensprotect.com.



Per a tota mena de negocis

Els productes de Screens Protect estan minuciosament pensats i dissenyats per a la protecció i la seguretat en tota mena de negocis en què es treballa de cara al públic: botigues, locals comercials, farmàcies, perruqueries, oficines, centres mèdics, restaurants i taxis, entre d'altres.

En l'aparador de la seva web veureu que hi ha diferents models, mides i formes de cada producte, a més d'articles exclusius per a activitats específiques, com poden ser per exemple els professionals massatgistes. També es poden demanar models personalitzats, garantint sempre la màxima protecció, prevenció i seguretat.



LA FITXA

SCREENS PROTECT