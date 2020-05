Pintures Llorente fusiona artesania i avantguarda en els seus treballs professionals

L'experiència i la professionalitat de Pintures Llorente representen la seva principal distinció. Amb més de quaranta anys de trajectòria professional, Joan Llorente és la cara visible d'una empresa garantia de resultats, especialitzada en pintura artesana, manteniment, restauracions i l'aplicació de les darreres novetats del mercat, sense renunciar al seu caràcter tradicional.

La polivalència i el recorregut del grup humà de Pintures Llorente permet oferir les màximes garanties, tant en projectes particulars com enfocats a l'empresa, amb solucions des de la seva seu, Llers, fins a tota la província de Girona.



Les solucions més avançades

A l'avantguarda de les noves tècniques i materials del mercat, Pintures Llorente ofereix el tractament amb la pintura Zeramic Extream, un revestiment elàstic amb propietats aïllants. Aplicant-la en superfícies exteriors, la pintura actua impedint la fuga energètica de la llar amb la seva capa envoltant tèrmica. En interiors, evita les pèrdues de fred o calor, tot assegurant una temperatura molt més estable sense variacions. En temps de fred, la fórmula actua com a barrera tèrmica, evitant les fugues dels calefactors i energia. En els càlids, també, proporciona un nivell òptim de confort i reduint la pèrdua de climatització.

Una casa unifamiliar amb acabat Zeramic Extream.



Tanmateix, aquesta tecnologia que ofereix l'empresa en el seu catàleg també té aplicacions industrials per assegurar l'estalvi energètic en canonades, calderes o edificis industrials.

Especialistes en pintura artesanal, manteniment i restauració.



Pintures Llorente també posa a disposició dels seus clients la fórmula ReveCork, un revestiment climatitzador, tèrmic, acústic, elàstic multiadherent i ecològic per oferir una solució més completa, tant per interiors com per exteriors, de la mà d'una empresa amb més de quaranta anys de trajectòria que demostra que l'artesania i l'avantguarda en el món de la pintura poden anar de la mà.



Pintures Llorente