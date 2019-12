Camper Park Empordà, venda i lloguer d'autocaravanes

Conduir una autocaravana és sinònim d'aventura, llibertat i de sentiment viatger i atrevit. Si a banda de conduir-la, un aconsegueix tenir-ne una de propietat, les sensacions encara es magnifiquen més. La moda del caravàning, plenament consolidada a França, cada vegada suma més aficionats a Catalunya. La localització de referència del món de les autocaravanes a l'Alt Empordà és a Santa Llogaia d'Àlguema, a Camper Park Empordà, especialistes en la venda i lloguer d'autocaravanes.

Disposen d'una flota d'autocaravanes noves, assegurades, de qualitat i adaptades a totes les necessitats. Són els únics distribuïdors de tot Girona de les autocaravanes firma Giottiline (Grup Rápido). A més a més, són els únics d'Espanya que tenen en exclusiva la motorització Peugeot.



Lloguer d'autocaravanes a particulars

Els professionals de Camper Park Empordà destaquen per la seva vocació de servei. Tot perseguint l'objectiu de facilitar i optimitzar l'experiència de compra dels clients, ofereixen tota una sèrie de garanties per a la compra i lloguer d'autocaravanes.

En qüestions de pressupost, les autocaravanes que ofereixen a l'empresa destaquen per la seva bona relació entre qualitat i preu. Els models disponibles de la nova gamma 2020 de Giottiline oscil·len entre els 50.000 i 60.000 euros. Camper Park Empordà disposa d'una àmplia gamma d'opcions a l'hora d'escollir el finançament ideal per cada butxaca per la compra d'autocaravanes noves.

Les noves autocaravanes Giottiline

La família Giotti crea la marca Giottiline el 2004. Amb els seus vehicles innovadors es col·loca ràpidament a la part superior del mercat TOP. Els primers anys, la companyia produïa vehicles recreatius, però al 2012 ja dissenya una autocaravana nova amb característiques innovadores: GLine. Al maig del 2014 P.L.A. adquireix Giottiline i, actualment, totes dues són part del grup francès Rapido, un dels fabricants europeus més coneguts del món de les autocaravanes. A l'establiment altempordanès ofereixen els models Siena, Therry i Integral.



Venda d'autocaravanes a l'Alt Empordà

Des de la direcció de l'empresa tenien molt clar que volien donar un servei integral als clients, per intentar combatre els recurrents i feixucs problemes amb els quals se solen trobar els amants de les autocaravanes a la comarca. Així doncs, a més de la venda i lloguer també ofereixen un servei de reparació de taller, planxa i pintura. Allà, els propietaris de vehicles hi poden trobar recanvis i solucionar els problemes que els sorgeixin, i si s'han de quedar l'autocaravana, li oferiran un vehicle de cortesia.

L'empresa està situada en una zona de molt fàcil accés a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Avinguda Àlguema número 2, a prop de l'antiga carretera N-II i de l'entrada número 4 de l'autopista. Podeu seguir Camper Park Empordà als seus canals de Facebook i Instagram, buscant @camperparkemporda.