La D.O. Empordà es prepara per presentar els seus vins a Barcelona

Un any més, la Denominació d'Origen Empordà portarà els seus vins a Barcelona per presentar-los a la restauració de la capital catalana i continuar així reforçant uns lligams que resulten imprescindibles per aconseguir presència a la plaça més important del mercat català.

La jornada tindrà lloc el proper dilluns 28 d'octubre i estarà destinada al públic professional de la restauració i l'hostaleria de Barcelona i rodalies, amb presència d'un bon nombre dels cellers que conformen la DO. Amb aquest acte, que se celebrarà a l'espai Flowers by Bornay, situat al barri de Sants, la DO Empordà busca continuar enfortint aquesta estreta relació amb la restauració.

En aquest mateix sentit, ja el passat mes de maig, la DO Empordà desembarcava a la capital catalana de la mà del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet per oferir una sèrie de sopars enogastronòmics que apropessin al públic assistent els productes gastronòmics típics de la cuina de l'Empordà i maridar-los amb els vins de la DO.

I és que la DO Empordà sempre ha anat de la mà de la gastronomia, premiant fins i tot a aquells que amb la seva feina col·laboren en la promoció i defensa dels vins empordanesos. Així, en el marc de la Mostra del Vi de l'Empordà que s'organitza anualment a Figueres, enguany s'ha premiat amb el Lledoner d'Or a l'Hotel Gastronòmic Es Portal, de Pals.

Presència en el 40% dels restaurants barcelonins de gamma alta

Els vins de la DO Empordà van millorant a poc a poc la seva presència a les cartes dels restaurants de Barcelona. Un estudi qualitatiu i quantitatiu encarregat a finals del passat 2018 per la DO Empordà per conèixer el posicionament i nivell de penetració dels seus vins al sector de la restauració de Barcelona, demostrava, no només que la seva presència és més notable que anys enrere, sinó que els vins empordanesos estan presents al 40% dels restaurants de gamma alta de la ciutat.

Així, la DO Empordà és la sisena DO catalana en nombre de vins a les cartes dels restaurants de Barcelona -la desena si s'amplia l'espectre a la resta de denominacions d'origen de l'Estat-, amb una mitjana del 3% sobre el total dels vins que ofereixen els restaurants barcelonins, un percentatge en la línia del de la resta de denominacions d'origen catalanes.

El fet diferencial

Una de les claus de l'èxit dels vins de la DO Empordà en els darrers temps ha estat la decidida aposta dels cellers per les varietats autòctones, que han permès elaborar vins singulars i amb molta personalitat. Aquesta aposta, a més, posa en valor un fet diferencial de l'Empordà: és l'únic territori de Catalunya on és possible trobar tres garnatxes (més conegudes com a lledoners) i tres carinyenes. Totes dues en les seves variants negra, roja i blanca.

Precisament la Carinyena (o Caranyana) blanca és una de les varietats més històriques i singulars de la DO Empordà, i es busca ara potenciar el seu ús després que hagi estat autoritzada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La majoria de les vinyes d'aquesta varietat, que és pràcticament inexistent a la resta de denominacions d'origen catalanes o espanyoles, superen els cent anys. En un futur pròxim, el Consell Regulador crearà un distintiu propi per identificar els vins monovarietals elaborats amb Carinyena blanca.