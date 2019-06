L'Autoescola FPC aporta totes les facilitats per a obtenir el carnet de conduir

Amb la proximitat de l'estiu i del bon temps, molts joves s'animen i es marquen l'objectiu de treure's el carnet de conduir durant les vacances. A l'Autoescola FPC de Figueres, treballen amb un mètode fàcil i ràpid. De fet, ja han començat a impartir els seus coneguts intensius de teòrica que tan bon resultat van donar l'estiu passat a molts alumnes.

Perquè l'horari no sigui un problema, l'autoescola ofereix cursos tant al matí com a la tarda, i per als que no poden assistir-hi presencialment, també poden escollir l'opció en línia amb un seguiment personalitzat.

A l'hora de començar les classes pràctiques, l'Autoescola FPC de Figueres disposa de diferents models de vehicles. A més, també s'adapten a l'horari dels clients per facilitar-los el seu millor aprenentatge. Pel que fa a les motocicletes, a l'autoescola FPC ja ho tenen tot a punt perquè el client pugui escollir si vol conduir una moto amb marxes o una d'automàtica i de la cilindrada que més li convingui.

Per a una millor comoditat, l'Autoescola FPC disposa de dos centres a Figueres: un ubicat al carrer Sant Pau, 45, i l'altre al carrer Talc, 1. També se'ls pots localitzar a Facebook, on segur que tothom pot reconèixer un munt de cares conegudes.



Autoescola FPC