Led Market proposa tecnologia led eficient amb estalvi i qualitat

Els avenços de la tecnologia led situen aquest sistema lumínic al capdavant de l'eficiència energètica i l'estalvi en el consum, tant per a les empreses com per als equipaments particulars o les infraestructures de les administracions públiques. L'empresa Led Market de Figueres és especialista en el servei integral de l'estudi, la projecció i l'execució de qualsevol instal·lació vinculada al món del led.

Com a representant oficial per a tot Catalunya de la prestigiosa marca V-TAC, Led Market incorporem la nova gamma V-TAC PRO amb la col·laboració de Samsung Electronics, que està indicada per a professionals del sector i per equipaments d'alta exigència. Per aquest motiu, estan promocionant la nova gamma V-TAC PRO Samsung a preus especials de llançament fins a esgotar existències de la promoció.

Led Market ofereix un servei complet de venda al detall i a l'engròs des de les seves instal·lacions del polígon del camí vell de Vilatenim, a tocar la Depuradora. També planifica substitucions de llums convencionals per sistemes led, assessora i comparteix projectes amb equips d'enginyeria i realitza pressupostos a mida per a tota mena d'equipaments.



LED MARKET

Adreça: Carrer Vilamaniscle, 5. Nau 3.3. Figueres

Telèfon: 972 093 595

Web: www.led-market.es