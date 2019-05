Tradumots us facilita les traduccions que necessiteu de qualsevol llengua

Tradumots està en continu creixement, ampliant la seva plantilla per fer front a una demanda més elevada dels seus serveis de traducció, de traducció jurada i d'interpretació, fonamentalment. L'empresa, amb seu a Figueres, també ofereix serveis de traducció especialitzada en molts sectors, com la gastronomia i la restauració, el turisme, l'enginyeria i la indústria, entre altres.

Tradumots treballa amb tota classe de clients en l'àmbit particular, per exemple, per traducció jurada de documentació i certificats, i en l'àmbit de l'empresa, des de petits establiments a grans empreses multinacionals.

A Tradumots, podeu sol·licitar la traducció de tota classe de documents i de pàgines webs. Tradueixen a i de qualsevol idioma. Des de projectes en llengües europees (anglès, francès, suec...) fins a llengües exòtiques com pot ser el cas del tailandès, el coreà o el vietnamita.

Els punts forts de l'empresa són la qualitat, la fiabilitat i l'entrega de tots els treballs en els terminis acordats. Des de la web www.tradumots.com, es pot sol·licitar pressupost gratuït i sense compromís. A Tradumots l'avala la garantia de treballar de conformitat amb la normativa de qualitat ISO-EN 17100:2015.



Fer créixer les vendes

«Avui en dia, per a les empreses és importantíssim comptar amb una traducció professional per poder ampliar mercat i arribar a un nombre més ampli de clients o respondre a la demanda d'un món més global. Simplement, la traducció de pàgines web, catàlegs, menús o documents legals per poder importar o exportar productes, pot fer créixer les vendes d'una empresa de forma exponencial», afirma Lourdes Arteaga, responsable de Tradumots.



TRADUMOTS