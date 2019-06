L'empresa Alterego Web de Figueres participa en el MWC19 a Barcelona

Com cada any, el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona és una de les cites més esperades pel gran públic sent l'esdeveniment més important del món en la comunicació mòbil. L'associació GSMA prepara per al 2019 una edició més ambiciosa, en la qual hi serà present l'empresa Alterego Web de Figueres. GSMA representa els interessos dels operadors mòbils a tot el món, unint més de 750 operadors amb més de 350 companyies en l'ecosistema mòbil més ampli, inclosos fabricants de dispositius, companyies de programari, proveïdors d'equips i companyies d'internet, així com organitzacions en sectors adjacents de la indústria.

El MWC19 Barcelona (anteriorment Mobile World Congress), tindrà lloc del 25 al 28 de febrer, amb esdeveniments organitzats a Fira Gran Via, Fira Montjuïc i La Farga l'Hospitalet, i preveu atraure més de 107.000 professionals de més de 200 països i territoris.



Espai per a empreses catalanes

En l'edició 2019 del MWC, la Generalitat de Catalunya disposarà de tres espais dins de la fira destinats a les empreses catalanes expositores. Un dels espais estarà a la zona anomenada Congress Square i l'altre, a la zona anomenada Digital Planet. En el tercer espai, el Hall 8.0, s'ubicaran les empreses de drons.

L'empresa empordanesa Alterego Web, amb seu a Figueres, ha estat seleccionada per la Generalitat com una de les empreses tecnològiques que estarà a la zona Congress Square on ocuparà l'estand número 1.

Alterego Web aquest any presentarà les seves novetats tecnològiques com és el Fènix 4.9 (nova versió del seu propi gestor de continguts) integrat amb algoritmes d'intel·ligència artificial, juntament amb els seus productes més representatius com són WebdeRenting i Openshopen (la plataforma Sass de comerç electrònic).

Si voleu assistir al MWC, podeu consultar el web oficial de Fira de Barcelona dedicat a aquest esdeveniment i en el qual trobareu les diferents opcions d'accés per a formar part d'un nou capítol de l'evolució tecnològica del món a pocs quilòmetres de casa.



ALTEREGO WEB