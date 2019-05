L'aerotèrmia instal·lada per KPL. Energia Solar afavoreix l'estalvi energètic

Una vegada més, l'empresa figuerenca KPL. Energia Solar, en el seu afany per les instal·lacions de climatització amb el màxim estalvi energètic, ens proposa un sistema energètic que permet un estalvi molt important davant les energies convencionals, com el gasoil o el gas.

Es tracta de l'aerotèrmia, que no és més que l'aprofitament de les calories emmagatzemades en l'aire exterior. Aquest és un sistema ideal per instal·lar a zones com la nostra, l'Alt Empordà, on difícilment les temperatures exteriors són negatives, tot i que la temperatura límit de treball d'aquest sistema és de -15°C.

Es tracta d'instal·lar bombes de calor aire-aigua en lloc de calderes de gas o gasoil. És a dir, s'instal·la a l'exterior una bomba de calor que intercanvia l'aire exterior amb un circuit d'aigua.

Aquest circuit d'aigua s'utilitza a l'interior de l'habitatge per fer calefacció o refrigeració i per escalfar l'aigua sanitària. Amb aquest sistema, el COP, o rendiment de l'energia, és de fins a 4. Això vol dir que per cada kW elèctric consumit el sistema ens donarà 4 kW de potència tèrmica.

Per tant, parlem d'un estalvi de fins a un 75% en la factura de gas o gasoil, depenent sobretot del sistema de calefacció de l'habitatge. Per fer-nos una idea ràpida, amb l'aerotèrmia es climatitza un pis de 90 m?2; amb el mateix consum que un petit calefactor tradicional domèstic. Segons ens explica el responsable de l'empresa instal·ladora de Figueres, Jordi Capel, això no és cap novetat, ja fa anys que ells estan instal·lant aquests equips. Ens continua explicant que la gran novetat és un equip d'aerotèrmia «tot en un», de la marca Samsung, en concret és el model TDM Plus.

Són equips que amb una sola màquina exterior poden fer funcionar al mateix temps tot un sistema de calefacció o refrigeració d'un terra radiant o radiadors i un sistema de splits o conductes i produir aigua calenta sanitària.

Aquests equips Samsung ja incorporen les últimes tecnologies de control a distància online que permet controlar el clima de l'habitatge des de qualsevol lloc. Aquests equips Samsung són ideals per combinar-los amb instal·lacions d'energia solar tèrmica i/o d'energia solar fotovoltaica, que la nova legislació potenciarà i que farà que aquest COP que hem dit que amb l'aerotèrmia és de 4 passi a ser fàcilment de 5 o 6. Per tot això, la UE ja fa temps que ha qualificat l'aerotèrmia com a Energia Renovable.



Aqsol Energy i Samsung

Ens acaba explicant Jordi Capel que, com a instal·lador professional, «és molt important anar de la mà dels distribuïdors més qualificats tècnicament», com Aqsol Energy SL i de fabricants com Samsung Climatització i el seu equip tècnic.

