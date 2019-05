Informàtica i tecnologia adaptada a cada usuari amb Ofi-Web Empordà

Ofi-web Empordà SL té catorze anys d'experiència en el món informàtic a Figueres. Entre els seus serveis, tant per a empreses com per a autònoms, destaquen el desenvolupament i l'aplicació de programes de gestió, allotjament web, serveis de correu electrònic, antivirus, còpies de seguretat físiques i al núvol, emmagatzematge de dades en xarxa, connexió remota per a realitzar actualitzacions i renovacions de llicències.

La seva especialització, però, és l'assessorament i, per això, compten amb un equip tècnic especialitzat capaç d'adaptar les diferents eines de les que disposen a les necessitats específiques de cada client.

A més, tot seguint la tendència tecnològica actual, integren diverses tecnologies i dispositius, com ara smartphones, ordinadors portàtils i tauletes, entre altres, que permeten accedir a dades i programes estalviant costos a les empreses, augmentar la productivitat i permetre la mobilitat als empleats dels seus llocs de treball físics.

També treballen perquè el disseny de cada web s'adapti a qualsevol dispositiu fix o portàtil, facilitant la lectura i navegació dels usuaris.

Una altra de les feines que desenvolupen i que actualment és molt demanada a les empreses que tenen presència online és la del posicionament web conegut com a SEO (per les seves sigles en anglès Search Engine Optimization). Es tracta d'un procés tècnic mitjançant el qual es realitzen canvis en l'estructura i informació d'una pàgina web, amb l'objectiu de millorar la seva visibilitat en els resultats orgànics i naturals dels diferents cercadors.

Actualment compten amb moltes eines que els permeten emprendre una activitat de forma assequible, o bé renovar programes i maquinari, tot oferint contractes de lloguer de maquinari i serveis que es paguen per ús al núvol.

A la seva pàgina web, www.ofiwebemporda.cat, trobareu més informació sobre els diferents serveis que ofereixen distribuïts en paquets i un formulari de contacte per a poder fer una demanda més personalitzada.



