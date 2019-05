EIS Empordà s'integra a iMàtica per oferir un millor servei tecnològic

L'empresa figuerenca d'informàtica EIS Empordà s'ha unit recentment amb iMàtica, una empresa gironina formada per un equip de 25 persones. Amb més de 20 anys d'experiència, són especialistes en consultoria IT, instal·lacions d'infraestructures i implantació de software de gestió per a pimes.

L'adquisició d'EIS Empordà per part d'iMàtica ha estat per motius estratègics. «El principal motiu d'aquesta fusió és oferir més i millor servei, així com reforçar la nostra presència dins del sector tecnològic. La combinació de l'experiència d'iMàtica i EIS Empordà ens permetrà articular projectes més grans i oferir una experiència empresarial d'alt nivell», diuen els directius de l'empresa.

A través d'un comunicat, l'empresa de Figueres ha fet saber als seus clients que seguiran oferint els mateixos serveis, i que les seves dades passaran a formar part dels fitxers d'iMàtica. L'empresa disposa de servidors propis a datacenters professionals per protegir les dades dels seus clients mitjançant còpies de seguretat al núvol. «A iMàtica ens prenem molt seriosament la seguretat de totes les instal·lacions que realitzem» destaquen.



IMATICA TECNOLOGIA