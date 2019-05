Amadeu Solé: «A Nexo Gestión sabem donar el servei necessari a cada empresari»

Amadeu Solé és l'actual Gerent de Nexo Gestión. L'empresa està especialitzada en serveis Ínterim mànager per a Pimes, una eina estratègica de direcció.

Quin servei ofereix l'empresa que vostè dirigeix?

A Nexo Gestión donem serveis de direcció i organització per a petites i mitjanes empreses (Pimes) a través de tècnics qualificats d'alt rendiment per actuar en situacions de canvi, millores organitzatives, moments de crisi i canvis generacionals de les empreses. Els nostres tècnics són professionals pràctics acostumats a treballar amb els mitjans que es disposen en les empreses aconseguint resultats en períodes curts de temps. Compta que són especialistes a dinamitzar estructures d'empresa, per tant des del primer minut ja estan aportant solucions i millores dins de les estructures de funcionament.

En què s'especialitzen?

Estem especialitzats a ajudar a les Pimes de qualsevol activitat, tant industrial com de serveis. Entenem que aquest tipus de serveis poden semblar que només estan disponibles per a grans empreses i certament fins fa uns anys era així. A Nexo Gestión hem creat el nostre propi model de treball, el Mètode Nexo, que dona resultats reals i quantificables ajustant les millores a realitzar a la mida de la Pime.

Com ha evolucionat el sector de l'assessorament?

El sector de l'assessorament ha evolucionat en els últims anys de forma exponencial. Els empresaris estan molt més formats en direcció d'empresa i entenen que és impossible tindre tots els coneixements o les eines necessàries per dotar a la seva empresa del necessari per evolucionar. És per això de la nostra existència, acompanyant i donant suport a la seva evolució de futur, aportant coneixement i experiència.

Quines dificultats es troben en el dia a dia?

L'Ínterim Management és una eina de direcció empresarial que està començant a agafar pes a empreses grans, però molts gerents de la Pime encara no coneix els seus beneficis. Nosaltres fa més de 15 anys que ajudem a les Pimes a millorar, i la nostra dificultat és que el gerent de la Pime entengui que les seves necessitats són tan importants com les d'una gran empresa, i que poden utilitzar eines adaptades a les seves necessitats com l'Ínterim Management per a Pimes de Nexo Gestión. El nostre objectiu principal és millorar el teixit empresarial de la petita i mitjana empresa, i per això hem creat aquesta eina tan efectiva.

Què demanen les empreses?

Coneixement i solucions als seus problemes. Quan un empresari veu que no va prou bé, malament o pensa en millorar, busca formes de fer-ho, però ha de saber què és el que necessita. Per la seva formació o per què investiga es troba amb molts professionals de serveis que ofereixen diferents formes de serveis, però ¿quin o quins són els que necessita un empresari en particular? Cada cas és diferent i nosaltres sabem donar el servei necessari a cada empresari, ja que la nostra experiència en multitud d'empreses de diferents sectors ens dóna una visió clara de les necessitats en cada cas.



NEXO GESTIÓN

Adreça: Present a Girona, Barcelona, Lleida i Granada

Correu: info@nexogestion.com

Web: www.nexogestion.com