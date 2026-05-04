Google permet afegir l'EMPORDÀ com a font preferida a les teves cerques

Google estrena una nova funció que permet als lectors triar l'EMPORDÀ com el seu mitjà favorit perquè aparegui amb més freqüència a "Notícies destacades"

Google ha incorporat una nova utilitat que permet als usuaris seleccionar els seus mitjans favorits com a fonts preferides dins de la Cerca. Gràcies a aquesta opció, els lectors poden indicar a Google quines publicacions volen veure amb més freqüència quan fan cerques relacionades amb l’actualitat.

A partir d’ara, els usuaris poden afegir l'EMPORDÀ com a font preferida a Google de manera senzilla i gratuïta. D’aquesta manera, quan busquin notícies sobre temes d’actualitat, serà més probable que els continguts de l'EMPORDÀ apareguin al mòdul de "Notícies destacades".

Com afegir l'EMPORDÀ com a font preferida a Google

1. Accedeix a l’enllaç directe de l'EMPORDÀ a l’eina de fonts preferides de Google fent clic en aquest enllaç o en la imatge següent.

2. Inicia sessió amb el teu compte de Google, si encara no ho has fet.

3. Selecciona l'EMPORDÀ com una de les teves fonts preferides.

4. A partir d’aquest moment, quan facis cerques d’actualitat a Google, tindràs més possibilitats de trobar les nostres notícies al bloc de "Notícies destacades".

Destacats al cercador. / Empordà

Una manera senzilla de no perdre’t les nostres notícies

Afegir l'EMPORDÀ com a font preferida és una manera ràpida de seguir més de prop l’actualitat que elaborem cada dia des de la nostra redacció.

  • Amb aquesta configuració, els lectors podran trobar més fàcilment:
  • Les notícies més rellevants d’actualitat.
  • Reportatges, entrevistes i anàlisis pròpies.
  • Informació local, nacional i internacional.
  • Opinió, cultura, societat, esports, economia, entreteniment i altres continguts d’interès.
  • Cobertures especials i temes d’última hora.

Tot això sense cost, sense instal·lar cap aplicació addicional i mantenint el control sobre les fonts informatives que cada usuari vol prioritzar.

Una aposta per la informació de confiança

Per a l'EMPORDÀ, aquesta nova funció suposa una oportunitat per reforçar el vincle amb els seus lectors habituals i facilitar que els qui confien en la nostra cobertura ens puguin trobar de manera més directa a Google.

En un entorn informatiu cada vegada més ampli, poder triar fonts preferides ajuda els usuaris a identificar millor els mitjans que volen seguir i a personalitzar la seva experiència de cerca.

L'EMPORDÀ convida tots els seus lectors a afegir la capçalera com a font preferida a Google i continuar gaudint d’una informació rigorosa, propera i actualitzada.

Afegeix l'EMPORDÀ com a font preferida a Google aquí.

