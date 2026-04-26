Aliança Catalana nega cap insult racista a estudiants de l'Institut Montgrí i carrega contra un "comunicat fals"
El partit exigeix una "rectificació immediata" i afirma que es reserva el dret a emprendre accions legals
ACN
Aliança Catalana ha negat cap insult racista a estudiants de l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí i ha carregat contra un "comunicat fals i calumniós". "Tergiversa deliberadament uns fets succeïts durant la nostra parada informativa durant la Diada de Sant Jordi. El relat difós per determinades entitats i personalitats polítiques és completament fals", ha afirmat el partit, que insisteix que van ser els mateixos joves que es van "discutir entre ells" i que la trifulga no va ser amb ningú de la parada sinó per divergències seves. Per tot plegat, Aliança Catalana reclama una "rectificació immediata" del comunicat impulsat per membres de la comunitat educativa de l'Institut Montgrí i amenaça d'emprendre accions legals.
"És especialment greu que un comunicat anònim, sense cap signant ni responsable identificat hagi estat difós per personalitats polítiques i mitjans de comunicació sense que ningú hagi tingut la més mínima cortesia ni rigor periodístic de contactar amb Aliança per contrastar la informació", ha denunciat el partit liderat per Sílvia Orriols, que ha recordat que ha realitzat més de 1.500 parades informatives arreu de Catalunya "sempre amb un comportament exemplar, dialogant i respectuós amb tothom". "A canvi, hem rebut reiteradament atacs violents, insults i amenaces, incloent-hi l'assenyalament públic dels nostres afiliats davant dels seus domicilis", ha afegit Aliança Catalana.
"Desmentim rotundament les acusacions difoses i exigim la rectificació immediata del comunicat fals i la seva retirada de totes les plataformes on ha estat publicat", ha reclamat el partit, que igualment ha obert la porta a emprendre les accions legals pertinents contra aquells que "difonen notícies falses que atempten contra l'honor d'Aliança i els seus membres".
Al document fet públic a xarxes, el professorat expressa la seva "profunda indignació i rebuig" davant uns fets que asseguren que van ocórrer per Sant Jordi al municipi baix-empordanès, en el marc de la celebració de la festa. Sosté que diversos alumnes van ser "increpats, ofesos i expulsats" per part de persones que es trobaven en una carpa d'Aliança Catalana. Afirma que, segons els testimonis recollits, els individus van proferir comentaris de caràcter racista i excloent. Entre els estudiants – que tenien uns 12 anys – hi havia alumnat de "procedències diverses", alguns nascuts a Catalunya i d'altres que hi viuen des de fa anys amb famílies arrelades. Per això, considera que els fets atempten contra "la dignitat, la convivència i els valors fonamentals" que s'han de defensar com a societat.
Junta de portaveus de partits
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha confirmat que ha parlat amb la direcció de l'institut, la qual li ha traslladat que els membres de la comunitat educativa estan "indignats" i "preocupats". Per això, el batlle ha convocat pel pròxim dilluns 27 d’abril una junta de portaveus de tots els partits. "Ho vull parlar amb ells i veure què diuen per què els interessos electorals han d'estar sempre per sota de la convivència", ha assenyalat Colomí. Tot i això, l'alcalde també ha deixat clar que és important ser "contundent" i mostrar un "rebuig total" a les postures racistes i xenòfobes que només busquen un enfrontament.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
- Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026