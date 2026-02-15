Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària

Els Mossos van arrestar l'home per un delicte contra la seguretat viària

El cotxe immobilitzat pels Mossos

El cotxe immobilitzat pels Mossos / Mossos d'Esquadra

ACN

Navata

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 37 anys per un delicte contra la seguretat viària després de circular a 233 km/h per l'N-260 a l'altura de Navata (Alt Empordà), en un tram de limitació a 90 km/h. Els fets van passar aquest dissabte a tres quarts de cinc de la tarda.

A més de la velocitat penal, l'home va fer avançaments prohibits, que van posar en risc la resta d'usuaris de la via.

Els agents el van interceptar posteriorment a la C-26, al terme municipal de Borrassà (Alt Empordà). Li van fer el test de drogues i alcohol, que va donar negatiu. El vehicle va quedar immobilitzat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  2. La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
  3. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  4. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  5. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  6. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  7. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  8. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual

Les estacions d'esquí del Pirineu van recuperant la normalitat després de les restriccions pel vent

Les estacions d'esquí del Pirineu van recuperant la normalitat després de les restriccions pel vent

Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària

Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària

Retards de d'una hora a l'R11 entre Barcelona i Portbou

Retards de d'una hora a l'R11 entre Barcelona i Portbou

El vendaval deixa una ratxa de 172 km/h a Portbou

El vendaval deixa una ratxa de 172 km/h a Portbou

Les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria treballen juntes per perseguir el tràfic de drogues, bitllets i armes

Les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria treballen juntes per perseguir el tràfic de drogues, bitllets i armes

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va destituir la setmana passada l'imam detingut per agressió sexual a una menor

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va destituir la setmana passada l'imam detingut per agressió sexual a una menor

Nova setmana de mobilizacions dels sanitaris: Metges de Catalunya convoca manifestacions per dilluns i divendres

Nova setmana de mobilizacions dels sanitaris: Metges de Catalunya convoca manifestacions per dilluns i divendres

Figueres no està en liquidació

Figueres no està en liquidació
Tracking Pixel Contents