Palamós decideix si vol canviar el topònim i incorporar-hi Sant Joan
Uns 700 veïns ja han participat en la consulta, que ha començat a les 9 del matí
Berta Artigas Fontàs
Palamós celebra durant el dia d'avui una consulta popular per decidir si el municipi ha d'incorporar el nom de Sant Joan al seu topònim oficial. Prop de 17.000 habitants majors de 16 anys estan cridats a respondre la pregunta: "Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?". Fins a les dues del migdia, unes 700 persones ja han votat, que se sumen als 394 que ja ho van fer de forma anticipada. L'alcaldessa, Maria Puig, ha qualificat la jornada d'"històrica" i ha reivindicat que el municipi "té dos pobles". Sant Joan era un municipi independent, que durant el franquisme es va annexar a Palamós i en va desaparèixer del nom oficial.
Durant tot el matí un degoteig contant de persones han anat a votar als col·legis de l'Aula d'Aprenentatge de Sant Joan i a la biblioteca municipal de Palamós. L'alcaldessa, Maria Puig ha assegurat que els veïns estan "emocionats" de poder posar les urnes "i omplir-les d'opinió sobre una inquietud que fa temps que roda".
Puig ha recordat que el debat d'incorporar Sant Joan al topònim "ve de lluny" i "arrossega un sentiment de greuge històric". "Som un municipi amb dos pobles que en el seu moment es van agregar en un context de no democràcia", ha detallat. Segons l'alcaldessa, aquesta reivindicació, inicialment impulsada des del nucli de Sant Joan, "s'ha anat estenent a tot el municipi", fins a convertir-se en un debat compartit que ha comptat el suport de totes les forces del municipi.
En aquest sentit, ha subratllat que la voluntat del consistori si guanya el sí és que el resultat s'elevi al ple i que s'iniciïn els tràmits corresponents pel canvi de nom.
"Una qüestió de memòria històrica"
Des del teixit veïnal, el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan, Carles Sala ha assegurat que arribar a la consulta "ha costat molts anys de reivindicació". Sala ha explicat que la lluita per recuperar el nom de Sant Joan s'arrossega des de la seva annexió durant la dictadura. "El 1942 Sant Joan va quedar annexat i el nom va passar a l'oblit institucional, tot i que el poble no l'ha perdut mai", ha remarcat.
A més, Sala ha assegurat que la votació d'aquest diumenge és una qüestió de "memòria històrica, que comença a cada poble", ha dit. Malgrat confiar que el resultat sigui favorable, ha advertit que, "la feina no s'acaba". "Si surt que sí, s'iniciaran els tràmits; si surt que no, serà un altre pas fet, però no l'últim".
"Sant Joan té identitat"
Al llarg del matí, molts votants del col·legi de l'Aula d'Aprenentatge de Sant Joan han expressat que estan contents per poder decidir sobre el topònim. Un votant, en Ferran Oliu, ha remarcat que "sempre hem estat de Sant Joan" i que veuria "perfecte" que el municipi incorpori els dos noms. Un antic veí, l'Àngel Romero, assegura que "Sant Joan té identitat, té poble, conserva les seves tradicions i els veïns encara són veïns. Això és molt important".
Un altre votant, en David Busquets, que a més és professor d'història, ha celebrat que la consulta pugui reparar "una injustícia històrica". "És fer justícia. Al darrere hi havia un poble amb parròquia, amb ajuntament, amb vida pròpia". Ha afegit una anècdota històrica i ha explicat que Francesc Macià va visitar els dos ajuntaments l'any 1932 quan feia campanya per l'Estatut. "Oblidar això és injust", ha conclòs.
Col·legis oberts fins a les vuit del vespre
Els palamosins i palamosines empadronats al municipi i majors de 16 anys, unes 17.000 persones, tenen fins a les vuit del vespre per anar a votar als dos col·legis habilitats. Fins a les dues del migdia, unes 700 han votat, 520 a la Biblioteca i 180 a l'Aula d'Aprenentatge. A aquesta xifra se li sumen les 348 persones que han votat anticipadament de dilluns al divendres d'aquesta setmana.
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre històric de Figueres
- Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori