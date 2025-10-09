EMPORDÀ: informació 24 hores al dia, 7 dies a la setmana
En un món cada vegada més digital, la versió en línia del nostre mitjà adquireix un protagonisme creixent. Per aquest motiu, el nom tradicional de la nostra publicació, Setmanari de l’Alt Empordà, evoluciona i passa a ser simplement EMPORDÀ. Aquest canvi respon a la nova realitat informativa, marcada per l’actualització constant i la disponibilitat de continguts les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
La denominació reflecteix l’evolució natural del mitjà, que deixa enrere la limitació temporal del format setmanal en paper per consolidar-se com una marca única. Tot i això, la versió impresa es manté amb la seva periodicitat setmanal, preservant l’essència i la proximitat que sempre han definit el projecte.
