En candidat a l'alcaldia de Portbou per Sumem per Portbou, Gael Rodríguez, s'ha convertit aquest dissabte en el nou batlle de la localitat. Ho ha fet després d'obtenir 6 regidors dels 9 del ple les darreres eleccions del 28-M. Amb la presa de la vara, Rodríguez, de només 19 anys, es converteix també en l'alcalde més jove d'Europa. Això, considera, el sotmet a "més pressió" que l'impulsarà a "fer-ho encara millor del que tenia previst". El ple d'investidura s'ha celebrat a les onze del matí a la sala de plens de l'Ajuntament. Els 6 regidors de Sumem, la formació local del PSC, han votat a favor de proclamar-lo alcalde i els 3 d'Ara Portbou-Junts, la llista encapçalada pel fins ara alcalde Xavier Barranco, hi han votat en blanc.