Esquerra de Llançà ha anunciat que, finalment, no formarà part de cap pacte de govern al consistori i que integrarà l'oposició. En un comunicat adreçat a la ciutadania llançanenca, els republicans expliquen que durant els darrers dies han conversat "en diverses ocasions amb totes les formacions polítiques que van obtenir representació al consistori, sempre amb bona disposició i cordialitat". Així mateix, el grup manifesta que hi hagut "un bon to i respecte" que agraeixen a la resta de partits, desitjant "que contribueixi a una nova legislatura on l'esperit dialogant pugui beneficiar a Llançà".

Al comunicat confirmen que van rebre dues propostes de govern per part de les dues formacions guanyadores (Junts i Alternativa per Llançà (TE)) i el grup va optar "per la solució més constructiva i coherent possible amb el nostre programa, els nostres valors i la necessitat d'una bona governança per Llançà". "Des d'ERC vam fer efectiu el nostre compromís per un pacte liderat per APL i el PSC, a qui vam transmetre formalment un conjunt de propostes redactades amb la nostra implicació, així com una garantia d'estabilitat per a tota la legislatura amb un govern de majoria simple", afirmen els republicans. "Tanmateix, no vam correspondre afirmativament la proposta de Junts per Llançà de formar un govern de coalició, per les importants discrepàncies programàtiques que es van fer evidents durant la campanya electoral i per decisió assembleària".

Esquerra Llançà explica que, finalment, la seva proposta de governabilitat amb APL i PSC "no ha estat acceptada i hem estat coneixedors d'un pacte de govern de coalició signat entre Junts i PSC, els detalls del qual esperem tenir ocasió de conèixer al llarg dels propers dies, en la mesura que involucren directament al present i futur de Llançà".

Els republicans han anunciat que el proper dissabte, en el Ple de Constitució del nou consistori, ambdós regidors votaran a favor del candidat i portaveu del seu grup, Guillem Cusí, però insisteixen "en agrair a la resta de formacions polítiques la seva predisposició dialogant". "Des d'ERC Llançà iniciem aquesta legislatura des de la màxima reflexió i obertura a tot el poble, assumint una nova etapa a l'oposició, decidits i motivats per reconstruir i enfortir un projecte que, malgrat no comptar amb el privilegi d'assumir el lideratge, hi serem per ajudar en tot allò que sigui necessari i per treballar incansablement per als nostres veïns i veïnes", conclou el comunicat.