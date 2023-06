Les executives comarcals de Junts per Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya han acordat mantenir l’actual acord de govern al Consell Comarcal de l’Alt Empordà durant el proper mandat 2023-2027. Aquest acord dona continuïtat al Pacte de Gestió que els dos grups comarcals mantenen en aquesta institució des de l’any 2003 (amb una intermitència de quatre anys entremig).

Entre les dues formacions polítiques es van aconseguir pràcticament la meitat dels vots a les passades eleccions municipals a la comarca i, per tant, «el pacte està legitimat tant pels resultats electorals, com per la col·laboració acumulada en els darrers mandats al posar en pràctica l’acció de govern del Consell Comarcal amb eficàcia i transparència, assumint noves competències i desenvolupant polítiques d’ampli consens polític i social a tot el territori», exposen des dels dos partits.

Aquest esperit és el que vol mantenir el Pacte de Gestió que, en qualsevol cas, confia a «continuar amb la relació de cooperació amb la majoria de forces polítiques presents en el nou plenari del Consell Comarcal, però que al mateix temps garanteix l’estabilitat a l’hora d’executar l’acció de govern en un nou mandat en el qual caldrà assumir reptes importants en el conjunt de la comarca».

L’acord implica que Junts per Catalunya assumeixi la presidència de l’ens supramunicipal durant els propers quatre anys, juntament amb tres vicepresidències i una quarta per al PSC. La Junta de Govern estarà integrada per 11 membres, nou dels quals seran de Junts per Catalunya i dos del PSC. En aquest mandat, les dues formacions polítiques volen potenciar la Junta de Portaveus, de la qual en forma part un membre de cada agrupació política amb representació, com un organisme de debat polític efectiu a l’hora de plantejar els grans temes de comarca, a banda d’analitzar la gestió convencional de la institució.