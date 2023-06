Els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig a Vilafant van situar al PSC com el partit més votat amb 5 regidors. Per poder constituir un govern sòlid, ha arribat a un acord de govern amb Junts per Vilafant i Ciutadans per governar el poble durant els 4 anys vinents.

El regidor de Junts per Vilafant, Francesc Gaspar i la regidora de Ciutadans, Rebeca López, donaran suport a la investidura de la candidata del PSC, Montse De La Llave com a alcaldessa. Tots dos formaran part del govern municipal juntament amb els 5 regidors del PSC. Els punts en comú que proposen els diferents programes electorals han facilitat arribar a un acord que permeti plantejar un projecte de futur per Vilafant que tingui en compte el desenvolupament sostenible, el progrés social i el creixement econòmic com a eixos principals per poder potenciar els aspectes principals del municipi. El paper clau que té Vilafant al territori serà un dels punts importants dintre de l'obra de govern conjunta així com mantenir i millorar tots els serveis que el poble ofereix. Els dies vinents, els tres grups polítics redactaran un Pla d’Acció Municipal per establir quins són els projectes que executaran durant els 4 anys de mandat i quines seran les línies principals de treball.