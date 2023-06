Esquerra Republicana i Som Vilafant lamenten l’acord anunciat entre el PSC, Junts i Ciutadans per governar durant els propers quatre anys l’Ajuntament de Vilafant i amb el qual les tres formacions sumen 7 dels 13 regidors del consistori.

Les candidatura d’ERC i SOM asseguren que han estat treballant en un acord per poder fer un govern de canvi a l’Ajuntament amb els tres regidors que cada formació ha obtingut a les darreres eleccions municipals. Les dues formacions estan d’acord en què el programa, el projecte i les necessitats socials i econòmiques del poble han d’estar al capdavant de les polítiques públiques del nou govern. Entenen que hi ha una majoria clara a favor del canvi i que les dues formacions estarien legitimades per liderar-lo.

Segons l’acord amb el qual estaven treballant les dues formacions, Kiko Marín, cap de llista de SOM, hagués assumit l’alcadia els dos primers anys de la legislatura i Sergi Palomeras, cap de llista d’ERC, els dos últims anys.

Lamenten que les converses sinceres i la bona sintonia entre els dos grups s’hagin vist frenades per la necessària negociació que hi ha hagut amb l’únic regidor que ha obtingut Junts a Vilafant per tal de poder sumar majoria i formar govern. Asseguren que, des d’un primer moment, el cap de llista de Junts, Francesc Gaspar, també ha estat negociant amb el PSC amb qui finalment ha arribat a un acord que inclou formar part del govern, juntament amb l’única regidora que ha obtingut Ciutadans a la província de Girona, Rebeca López.

Davant de l’acord anunciat, els dos grups consideren que “el PSC de Vilafant ha fet tot el possible per retenir el poder, posant una catifa vermella a Junts”.

En relació amb les propostes que el PSC havia fet a Junts, Esquerra i SOM asseguren que no van posar cap problema a parlar i arribar a acords amb tres de les quatre propostes: primera tinença d’alcaldia, liderar els contactes amb l’Ajuntament de Figueres i poder escollir regidories. L’únic punt de desencontre a les negociacions era la dedicació exclusiva que el PSC havia ofert al cap de llista de Junts, Francesc Gaspar, i que ERC i SOM consideren una línia vermella amb la idea d’aprimar al màxim la despesa. De fet, destaquen que l’acord entre els dos partits no comptava amb cap dedicació exclusiva per part de cap regidor.

Amb els resultats de les darreres eleccions municipals del 28 de maig, un total de cinc partits han obtingut representació al consistori de Vilafant. La força més votada ha sigut el PSC amb 749 vots i 5 regidors, seguida d’ERC amb 576 vots i 3 regidors. Som Vilafant ha sigut tercera força amb 486 vots i també 3 regidors. Finalment, Junts i Ciutadans han obtingut un regidor cada un amb 199 vots i 186 vots, respectivament.