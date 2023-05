Les llistes del PSC a Palau de Santa Eulàlia, Riumors i Vilaür no van rebre ni un sol vot

Les candidatures socialistes a Palau de Santa Eulàlia, Riumors i Vilaür no han rebut ni un sol vot en les eleccions del passat diumenge. Fora de la comarca, al PSC també li ha passat a Sales de Llierca, Capmany, Toses o Viladasens. Es tracta de les conegudes com a «llistes fantasma», en què el partit presenta una llista amb gent de fora del poble amb l’objectiu de rascar alguns vots per als consells comarcals o la Diputació i per poder «treure pit» dient que té una major implantació al territori. Normalment, les «llistes fantasma» se solen presentar a municipis petits, prioritàriament amb llistes obertes, de manera que amb un sol candidat el partit en fa prou per poder-s’hi presentar. Tot i que, anys enrere, el PP s’havia convertit en un asidu a presentar aquest tipus de llistes a les comarques gironines, enguany, a tenor dels resultats, és el PSC qui ho ha fet, ja que és el partit que s’ha quedat amb zero vots a més pobles. Tot i això, no és l’únic: un dels candidats de Junts a Colomers tampoc ha obtingut cap vot, i quatre membres d’Independents per Catalunya a Ogassa i tres d’una llista de Riumors tampoc han obtingut cap suport, segons les dades publicades al web de resultats del Ministeri.

Menys de cinc vots

Més enllà d’aquests casos flagrants, en què el candidat no s’ha molestat a posar la seva pròpia papereta a l’urna, el PSC també registra diverses localitats on ha aconseguit menys de cinc vots, la qual cosa també fa sospitar de «llistes fantasma». Per exemple, els candidats socialistes de Campelles, Garrigoles, Meranges, Pedret i Marzà, Sant Mori, Serra de Daró, Susqueda o Vidrà, entre altres, han registrat un sol vot, igual que ha passat amb una candidata de Junts a Colomers i un altre membre del mateix partit a Riumors. També hi ha un altre grapat de localitats, com Ultramort, Siurana, Fontanilles, Cervià de Ter, la Selva de Mar, la Vajol, les Llosses, Pardines, Ogassa o Ullastret on els candidats socialistes han obtingut menys de cinc suports.

Normalment, les «llistes fantasma» es fan amb militants o persones pròximes al partit que viuen en altres zones, i que donen el seu consentiment per ser candidats per tal que la seva formació pugui recollir el màxim nombre de suports possible.