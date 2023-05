El PSC i la CUP havien encarat aquestes eleccions amb dos objectius diferents. La candidatura de Pere Casellas volia fer un salt endavant aprofitant l’empenta de la feina feta durant aquest mandat. Els cupaires, en canvi, tenien en perspectiva recuperar el terreny perdut derivat de l’experiència fallida amb Guanyem, que va derivar, fins i tot, en la petició directa de dimissió al regidor José Castellón.

Pere Casellas admet que la reculada electoral «ha estat un cop dur, no ens esperàvem que fos així». L’experimentat líder socialista mira cap a Esquerra i considera que, com a soci de Govern «no ha fet prou, i ens ha arrossegat». «La gent ha votat un govern conservador, creient que les dretes aportaran més seguretat i que arreglarà fàcilment els problemes de la ciutat». El fins ara vicealcalde reconeix que «és aviat per prendre decisions, obrirem un període de reflexió per a començar a buscar nous lideratges».

«Els resultats d’ahir ens preocupen molt més enllà del nostre propi espai», diu Xavier Colomer. «Tenim una majoria absoluta d’un partit que considerem que té un model de ciutat caduc i que s’allunya del futur que la CUP s’imagina per la ciutat», amb l’agreujant de «l’entrada amb força de l’extrema dreta al consistori municipal quan no han fet gairebé campanya en l’àmbit municipal.

Pel que fa als seus resultats, considera que «en vista del vot de càstig tan gran a les forces que han format el quadripartit, els veiem de forma relativament positiva. No són els resultats que volíem ni pels quals havíem treballat, però pensem que hem fet una bona campanya. Som un projecte amb mirada llarga i tenim la intenció de treballar més que mai per teixir aliances arreu per fer una forta oposició al govern i per confrontar amb el teixit associatiu al feixisme».