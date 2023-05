Junts manté l’hegemonia a la Diputació de Girona tot i perdre un diputat, i durant aquest mandat el partit tindrà deu representants a la corporació. ERC, per la seva banda, es manté com a segona força, però també perd un diputat i es queda amb vuit. Els dos partits sumen una àmplia majoria i caldrà veure si reediten el pacte de govern que van segellar el 2019, i que ha permès que Miquel Noguer (JxCat) ostentés la presidència de la Diputació i Pau Presas (ERC) en fos vicepresident. Amb els resultats de les eleccions encara provisionals, el PSC suma un diputat a la corporació i passa a tenir-ne cinc. La CUP, per la seva banda, es manté com a quarta força i ara tindrà dos representants.

L’aritmètica del ple de la Diputació de Girona, que té 27 seients, es completa amb un representant d’Independents per la Selva (IdS) i Tots per l’Empordà (TxE).