Núria Escarpanter (Junts) guanya a Llançà però amb els seus quatre regidors no en fa prou per a governar. La sorpresa de la nit electoral ha sigut Alternativa de Claudio Grande després d'aconseguir tres regidors i convertir-se en la segona força més votada. Per altra banda, ERC i PSC han perdut un regidor i es queden amb dos edils.