A continuació us detallem quins són els candidats més votats dels 68 municipis de l'Alt Empordà. Hi ha pobles i ciutats que ja tenen decidit el seu alcalde o alcaldessa, ja sigui per la majoria absoluta o per la candidatura única que hi havia. D'altres, estan pendents de pactes i de la jornada d'investidura per concretar-ho. En el cas de les llistes obertes la candidatura més votada no sempre correspon a l'alcaldable de cada grup.