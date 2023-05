Vuit de les deu candidatures que optaven a ser representades en el plenari de Castelló d'Empúries han aconseguit entrar-hi creant un fort fraccionament en la distribució dels grups i obrint moltes possibilitats de pactes per a assolir una majoria de govern. Anna Massot (ERC) ha vist com els republicans passaven de set a cinc regidors amb Som Empuriabrava i Castelló d'Agustí Ayats pujant a la segona plaça amb quatre edils. La CUP ha perdut la meitat de la representació que tenia, el PSC l'ha mantinguda amb dos regidors. Junts ha doblat d'un a dos amb Dolors Barceló. Partit Popular, Demòcrates i Vox entren en el plenari amb vots que poden ser decisius per a la governabilitat en funció dels pactes que hi pugui haver. En queden fora Ciutadans i En Comú Podem.