Com era d'esperar, el vot ha quedat molt fraccionat entre les vuit candidatures que es presentaven a Roses. L'actual alcalde i alcaldable d'ERC, Joan Plana, ha vist com la seva formació empatava a quatre regidors amb el PSC de Josep Maria Martínez en un plenari amb disset representants. Els socialistes han passat per davant de Junts de Sílvia Ripoll, que ha perdut un esgraó. Lliures, en canvi, ha doblat la seva representativitat i Fèlix Llorens (Gent de Roses, Tots per l'Empordà) ha conservat els dos que tenia. També es manté el PP de Manel Escobar i apareix, com a novetat, Vox, amb Ignasi Mulleras.

