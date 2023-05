El relleu de Consol Cantenys per Montse de la Llave no ha fet canviar res en els números electorals del PSC a Vilafant. La llista socialista ha sumat cinc regidors, els mateixos que va assolir el 2019, però queda lluny de la majoria necessària per a fer govern. La possibilitat de pactes, amb o sense el PSC, és ben viva. L'ERC de Sergi Palomeras ha perdut empenta, baixant de cinc a tres, mentre que Som Vilafant-Tots per l'Empordà, de Kiko Marín, ha obtingut tres representants. Aquesta llista va aparèixer com a escissió de la socialista per desacords en l'elecció de l'alcaldable. Junts manté l'única regidoria que tenia amb Francesc Gaspar i Rebeca López de Ciutadans continuarà en el plenari, però sense companyia. El PP n'ha quedat fora.

