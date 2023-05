Núria Escarpanter ha guanyat les eleccions a Llançà amb la seva llista de Junts, però no en fa prou amb els quatre regidors assolits per a teixir una majoria de govern en un plenari d'onze cadires. La sorpresa electoral l'ha donada l'Alternativa de Claudio Grande, vinculada a Tots per l'Empordà, que s'ha situat en segon lloc amb tres regidors. ERC i PSC han sumat dues regidories cadascun, perdent-ne una pel camí. Durant aquest passat mandat, Junts i PSC s'han repartit l'alcaldia i no s'ha de descartar que tornin a pactar si abans no es genera una altra opció que sumi sis regidors.