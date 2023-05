Un empat a cinc entre les candidatures de Junts i ERC fa que Daniel Cardona, l'únic regidor de Tots per la Jonquera, Seguretat, Ordre i Serveis-Candidatura de Progrés, vinculada al PSC, tingui la paraula si les dues primeres formacions liderades per Míriam Lanero i Anna Pérez no es posen d'acord a l'hora de generar un nou govern. Els republicans han fet un salt endavant qualitatiu sumant dos regidors més dels que tenien fins ara. Pel camí, han quedat enrere tres partits més que s'han quedat sense cadira en el plenari: PP, Ciutadans i Vox.