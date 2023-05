A la ciutat de Girona han passat per les urnes abans de les 18.00 hores de la tarda d'aquest diumenge un 40,58% dels electors censats. El percentatge representa una caiguda de 10,18 punts respecte a les darreres eleccions municipals del 2019. Aquesta és una tendència compartida a la resta de capitals de la demarcació. En concret, a Figueres ha votat el 39,90% del cens (-6,84 punts); a la Bisbal d'Empordà, el 43,13% (-8,39); a Santa Coloma de Farners, el 38,85% (-11,41); a Olot, el 37,73% (-14,94), a Banyoles, el 46,13% (-10,64) i a Ripoll, el 49,06% (-4,46).

A la demarcació de Girona hi ha 534.987 electors cridats a les urnes, que voten repartits entre les 860 meses que s'han habilitat entre 384 col·legis electorals per celebrar aquesta jornada d'eleccions municipals. Al punt de les sis de la tarda d'aquest diumenge, segons dades del Ministeri de l'Interior, havia votat el 44,18% del cens. Això significa que 235.359 votants ha exercit el dret a vot al llarg del matí des de les nou quan s'han obert els col·legis electorals. La xifra és 8,66 punts inferior a la del 2019, quan a aquesta hora ja havia votat un 52,84% del cens.

Per municipis, els que acumulen més població de les comarques gironines també troben a faltar flux de votants. A Girona han passat per les urnes un 40,58% dels 68.515 electors censats, una xifra que representa una caiguda de 10,18 punts respecte de les últimes eleccions municipals. A Figueres han votat abans de les 18.00 hores el 39,90% dels 27.588 electors, una dada que contrasta amb el 46,69% del cens que havia passat per les meses de la capital de l'Alt Empordà durant les eleccions del 2019.

A Blanes (Selva), han votat el 39,14% dels 28.789 electors que consten al cens (-8,02 punts que el 2019) i a Olot, el 37,73% dels 24.081 votants (-14,94). A Lloret de Mar (Selva), on voten 22.339 persones, hi ha passat el 38,03% del cens (-4,88). A Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), un 41,73% (-8,74) dels 15.283 electors cridats a les urnes en aquest municipi i a Palafrugell (Baix Empordà) hi ha votat el 38,60% (-8,58) dels 15.156 votants que té la localitat.

Ripoll, que a les 14.00 era l'única capital de comarca on la participació havia augmentat lleugerament respecte de les darreres eleccions municipals, ara torna a estar entre les que perden votants. En total, han passat per les urnes abans de les sis de la tarda 3.816 electors del 7.779 que té el cens, un 49,06% dels vots abans de les sis, enfront del 53,52% que s'havien dipositat a les urnes el 2019.

713 candidatures

Aquest 2023, s'han presentat 713 candidatures a les comarques gironines de les quals sortiran durant aquesta jornada un total de 1.965 regidors i regidores. D'aquí, s'escolliran els alcaldes o alcaldesses i es configurarà la Diputació de Girona.