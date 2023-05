La llista on ningú vol ser regidor

Candidatura pel Canvi -llista vinculada al PSC- de Saus, Camallera i Llampaies només té un nom que vulgui entrar a l'Ajuntament. Es tracta de la cap de llista, Mercè Hugas, que confessa que la resta «hi va de reforç».

Una casuística que s'ha vist agreujada per la mort, el passat 3 de maig, de l’exregidor i número 2 de la llista, Josep Tremoleda. «Comptàvem treure dos regidors, que érem jo i en Josep [Tremoleda], els altres no volien entrar a l'Ajuntament, només venien de suport», assegura Hugas. I la defunció del número 2 va deixar un lloc al descobert que ara ningú volia cobrir. «El PSC em van dir que, al no haver-hi suplents i haver de ser 7 a la llista per a complir amb la llei, en cas de treure més d'un regidor tothom hauria d'avançar un lloc, el número 3 passaria a ser el 2, i així consecutivament», explica. El problema, però, és que en cas de treure dos regidors ningú voldrà acompanyar a Hugas a la sala de plens. Per això tenen, a la rereguarda, un setè nom, el de Miquel Hernández, que no figura en la candidatura. «Si traiem dos regidors, entraré jo com a cap de llista i els altres renunciaran, i nomenaré a dit a Miquel Hernández, que ell sí que vol entrar a l’Ajuntament», detalla Hugas. Amb tot, reconeix que Tremoleda era l’ànima de la candidatura i quan va morir «em vaig plantejar abandonar la llista perquè m’hi havia sumat per ell (abans era regidora de Junts a l’equip de govern), però la seva família em va demanar que no ho deixés, que a ell li hauria agradat que encapçalés la candidatura».

Un fulletó polèmic

Aleshores, la formació encapçalada per Mercè Hugas va repartir entre els veïns un fulletó amb les propostes que articulen el seu programa electoral i un aclariment: «Com bé sabeu el segon era en Josep, en ‘Tremoleda’, el trobarem a faltar. Volem ser clars amb tot i us informem que integrem a la llista, com a segon, en Miquel Hernández de Camallera». Una pràctica que no va agradar a l’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies i alcaldable de Junts a les eleccions municipals, Esteve Gironès. «Ha generat confusió, alguns veïns em preguntaven si era legal incorporar una nova persona a la llista com a número 2, com que jo no ho sabia vaig fer la consulta a la Junta Electoral de Zona de Girona i em van dir que la candidatura estava proclamada i que no hi havia hagut cap canvi en el número 2 de la llista perquè ja estava proclamada i no es podia tocar», remarca. Segons la secretària de la Junta Electoral de Zona de Girona, Vanesa Morejón, «no podem ordenar la retirada del fulletó si no afecta als principis d’igualtat i neutralitat, però vam advertir a tothom que recordin que la butlleta no es pot tocar, que Josep Tremoleda ha d’aparèixer com a número 2 i, en cas contrari, el vot serà nul», explica. Tot i que Gironès assegura que va actuar «en tot moment» com a alcalde per a «donar resposta a les preguntes dels veïns», Hugas denuncia que «forma part de la seva estratègia electoral». A més, lamenta que han rebut amenaces per part d’alguns veïns, que els acusen « de mentir a l’electorat».

La família de Josep Tremoleda també ha volgut mostrar el seu malestar. El fill del número 2 de la llista, Marc Tremoleda, defensa que «sempre hem dit que a les butlletes hi sortiria el meu pare, perquè som conscients que un cop proclamada ja no es podia canviar».