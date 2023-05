"El vot a Ciutadans és el vot de la llibertat i seguretat que assegura desallotjar del poder a l'actual quadripartit que ha fet malbé Figueres”. Així s'ha pronunciat l'alcaldable de Ciutadans a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per a reclamar el vot per a la seva formació. “Figueres ha anat a pitjor i és moment de canviar un govern intervencionista per un govern responsable i polítiques liberals”, ha afegit.

Amelló ha indicat que CS és l'únic partit que durant aquest mandat “ha parlat clar a la ciutadania i hem estat els únics que hem posat els problemes dels ciutadans sobre la taula, hem plantejat els problemes de seguretat mentre uns altres miren a un altre costat, hem parlat de com de maltractada està la classe mitja i els únics que diem les coses pel seu nom, a la delinqüència, delinqüència, a la degradació dels barris, degradació i a la deixadesa de la ciutat, deixadesa”. La Figueres de Masquef i la Figueres, amb les seves tres mirades, de l'actual govern es confronten al debat de l'Empordà Per aquestes raons l'alcaldable Amelló ha demanat concentrar el vot constitucionalista en Ciutadans, perquè “els electors socialistes quedaran abandonats per Casellas i el constitucionalisme només està representat per CS, perquè els altres partits ni tenen representació ni en tindran en el següent Ajuntament, i els seus liders manquen de credibilitat i coneixement dels problemes dels figuerencs”. Amelló ha remarcat que només Ciutadans ha donat veu al constitucionalisme en aquesta ciutat, “hem estat els únics a parlar castellà en els plens malgrat ens expulsin, assenyalin o persegueixin, hem estat els únics a exigir neutralitat institucional i els únics a plantar cara als excessos del separatisme, som la garantia de la representació constitucional a Figueres”.