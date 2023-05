«Hem fet molta feina, aquests darrers anys, seguint el nostre projecte de renovar i impulsar l’Escala. El pla que ens havíem marcat continua vigent i volem acabar d’executar-lo durant aquest pròxim mandat», diu Josep Bofill, actual alcalde de la vila i cap de llista de la Candidatura de Progrés vinculada al PSC.

Amb Víctor Puga al capdavant i Bofill com a lloctinent principal abans del relleu protagonitzat per ambdós mesos enrere, la seva llista va obtenir una aclaparadora majoria de deu regidors el 2019. Tot darrere va quedar la proposta republicana que encapçalava Etna Estrems, la qual torna a liderar una llista que vol retallar distàncies amb Bofill. ERC té clar que aspira a augmentar representació, i per això ja ha presentat un possible cartipàs de govern. Junts ha canviat de candidat. Jordi Roura ha agafat el relleu a Robert Bosch amb la intenció de superar la barrera dels dos regidors del 2019 i agafar embranzida per a més endavant. Gent de l’Escala, aixoplugada amb el paraigua de la CUP, té com a alcaldable a Francesc Xavier Ballesta. El seu objectiu és superar el sostre d’una única regidoria, tal com també persegueix Albert Pons d’En Comú Podem. En aquest atzucac apareix a la dreta Eva Maria Trias (Alternativa), ambRobert Bosch en el darrer lloc simbòlic i, en un marc més extrem, repeteix Joan Ball·llosera, fent el salt de Nosaltres a Vox.

Debat central

Aquest dijous, 25 de maig, se celebra el debat central de campanya a l'Escala, amb els candidats dels partits amb representació municipal. Té lloc a la sala de la Llar del Jubilat, a partir de dos quarts de vuit del vespre, moderat per Abel Font. És organitzat per Ràdio l'Escala i Canal 10 TV amb la complicitat del Setmanari de l'Alt Empordà, la delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes. Els debats d'aquesta campanya també compten amb l'organització i suport d'Empordà TV, Ràdio Vilafant, Ràdio Llançà.