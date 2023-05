Les opcions per escollir lideratge i govern municipal a Cadaqués s’han reduït de cinc a tres candidatures en quatre anys. L’aire fresc que representava la llista d’Independents que liderava Pia Serinyana va guanyar en percentatge de vots el 2019, però va empatar a quatre regidors amb la candidatura de Junts. Serinyana ha liderat el plenari municipal d’aquesta legislatura amb una línia de treball pròpia del seu grup, allunyada de les conviccions polítiques convencionals.

Ara, per aquest 28 de maig, la batalla electoral l’enfronta a dos rivals de pes i que s’estrenen com a alcaldables. Els socialistes tenen com a cap de cartell de la Candidatura de Progrés a Aleix Morillas, i Juntes per Cadaqués-Compromís Municipal ha apostat per una candidatura formada només per dones, amb Ester Martín liderant aquesta proposta.

Per al nou mandat, totes les opcions són possibles i les tres candidatures saben que tenen damunt la taula alguns temes candents que marcaran l’agenda municipal. Com sempre, a Cadaqués, l’urbanisme genera debat, però com ha passat durant aquest mandat, l’aplicació del PRUG de Cap de Creus també tindrà incidència en el dia a dia d’un municipi turístic que té en la navegació un dels seus cavalls de batalla habituals. Caldrà veure també quin efecte té a les urnes la polseguera aixecada pel tema de la concessió de les guinguetes d’estiu. Serinyana ha governat amb perfil propi i les dues alternatives que es presenten volen ser protagonistes del futur de la vila.