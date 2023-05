La CUP de Figueres vol estrènyer les relacions entre el teixit associatiu, l’administració pública, artistes i creadors. Consideren que cal impulsar polítiques culturals que arribin a tota la ciutat i al llarg de l’any. És en aquest sentit que la formació independentista assenyala que l’últim ple d’aquest mandat es van atorgar 80.000 euros més a la partida de 240.000 euros del pressupost municipal que ja es destinen al Festival Acústica. Per Xavier Colomer, cap de llista de la CUP, «gastar 320.000 euros en 4 dies no es correspon a una ciutat amb les necessitats estructurals i la dimensió de Figueres».

Per altra banda, la CUP vol impulsar un equipament municipal d’ensenyament artístic que agrupa en un mateix espai una escola de belles arts, escola de música, dansa i art dramàtic. El model que proposen té com a referència «La Fàbrica de les Arts» de Carcassona. Un espai que engloba la formació i la creació artística.

En relació amb les entitats culturals de la ciutat, Colomer considera que cal un major suport des de l’ajuntament. «Les entitats, siguin culturals o de qualsevol tipus, funcionen gràcies a persones que tenen ganes de treballar pel bé col·lectiu, oferint diferents activitats a la ciutadania. El que no pot ser és que cada dia hagin de dedicar més temps a la burocràcia i menys a fer les activitats». Per això proposen que l’ajuntament tingui serveis tècnics que ajudin a les entitats a demanar i justificar les subvencions que reben i a donar-los suport en totes aquelles necessitats que tinguin. En aquest sentit, la candidatura proposa reforçar l’estructura del Servei de Cultura amb els recursos humans i econòmics necessaris per poder planificar i desenvolupar polítiques culturals amb garanties i aconseguir resultats a mig i llarg termini en el foment de la cohesió social i la creació. En referència a la cohesió social a través de la cultura, la CUP també proposa millorar l’ús de les biblioteques escolars com a biblioteques de barri i promocionar-les, així com reforçar les festes majors i la cultura popular perquè siguin un eix vertebrador del teixit social de la ciutat.