Dues persones, de dos partits diferents, han presidit el plenari de Roses durant aquest mandat. Montse Mindan (Junts) i Joan Plana (ERC) s’han repartit l’alcaldia en virtut d’un acord a tres bandes que va tenir en el grup de Gent del Poble, liderat per Fèlix Llorens, el suport necessari per a garantir l’estabilitat d’un govern a tres bandes amb una majoria d’onze regidors.

En plena efervescència del procés sobiranista català i de les conseqüències de l’1-O de 2017, les tres formacions van tancar amb molta rapidesa l’anomenat , ja que va ser en el passeig d’aquesta cala on es va escenificar públicament la creació del nou govern tripartit. La coalició ha resistit fins ara, malgrat algunes desavinences puntuals, el més evident dels quals ha estat el rebuig a l’aposta de Junts de la creació de piscines d’aigua de mar a l’esplanada de l’antiga depuradora de marisc per part dels socis de govern.

En el moment de preparar les llistes per a aquestes eleccions municipals, ERC i Gent de Roses van mantenir els lideratges de Plana i Llorens, i Junts va apostar per Sílvia Ripoll en el lloc de Montse Mindan, ja que la primera alcaldessa de la història de Roses havia anunciat amb molta antelació que no es tornaria a presentar.

Tots tres valoren una «bona feina» des de les respectives regidories. La part de la legislatura presidida per Mindan va estar marcada per la pandèmia de la Covid-19: «No es pot valorar perquè va ser completament diferent». I, per tant, no hi va haver accions per al compliment del pacte. Plana, d’altra banda, que va trobar una situació menys inèdita, destaca del seu mandat que «els projectes conjunts del govern s’han complert bastant bé». L’alcalde destaca l’augment de l’eficiència policial, amb una tecnificació del cos, i uns pressupostos «més socials» que situa en un 60% més que el 2018, gràcies, en part, a fons europeus i d’altres administracions. Llorens explica que s’ha fet «molta més feina de la que marcava el pacte, que eren uns mínims» i destaca, de les competències de GdR, la creació de l’Aula Gastronòmica i la regulació als accessos al parc natural per punta Falconera. De feina feta n’hi ha hagut, però també l’oposició ha trobat a faltar solucions definitives per a problemàtiques enquistades com la del top manta.

En aquesta cita electoral del 28 de maig hi concorren vuit partits. El PSC, que va obtenir tres regidors el 2019 i ha estat el principal partit de l’oposició, presenta una figura emergent de la política local, Josep Maria Martínez, un rosinc que en aquesta campanya s’ha fet escoltar amb la voluntat de «recuperar protagonisme» en la governabilitat local. Samuel Menacho és l’alcaldable de Ciutadans i l’empresari Pere Goganegra torna a estar al capdavant de Lliures amb un equip reforçat i transversal. També repeteix el popular Manuel Escobar, veterà del municipalisme rosinc. Vox té com a cap de cartell Ignasi Mulleras.

Debat electoral

Aquest dimecres, 24 de maig, se celebra el debat central de campanya a Roses, amb els candidats dels partits amb representació municipal. Té lloc al Teatre Municipal, a partir de dos quarts de vuit del vespre, moderat per Ivan Álvarez. És organitzat per Empordà TV, el Setmanari de l'Alt Empordà i la complicitat de la delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes. Els debats d'aquesta campanya també compten amb l'organització i suport de Ràdio Vilafant, Ràdio l'Escala, Canal 10 TV i Ràdio Llançà.