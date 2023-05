Junts per l’Escala aposta per desestacionalitzar el turisme, promoure el comerç i impulsar la celebració de fires i mercats al municipi. Aquests són els principals eixos pel que fa a la promoció i reactivació econòmica de la candidatura que encapçala Jordi Roura, que aquest cap de setmana ha rebut el suport de la presidenta Laura Borràs.

Treballar conjuntament amb les associacions de comerciants per augmentar la promoció d’aquest sector, fent més jornades de botiga al carrer, setmanes temàtiques i de temporada; professionalitzar l’Oficina de Comerç i incrementar ajudes per a la millora dels negocis; impulsar la celebració de fires i mercats al municipi, promoure el turisme no estacional i fer un programa d’assessorament per a persones emprenedores són les claus del programa de Junts en aquest àmbit.