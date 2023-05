Compromís x Navata presenta la candidatura i el programa electoral

L’equip de Compromís per Navata, liderat per Sònia Màiquez, ha presentat la seva candidatura i programa exposant les línies de govern pels propers anys. Una candidatura formada per un equip de 18 persones, d’àmbits molt diversos, amb voluntat de diàleg, compromís, responsabilitat i experiència. Un programa inclusiu, dividit per àrees d’especialització, que inclou un seguiment dels projectes en curs i noves propostes entre les que s’hi inclou dotar de gespa artificial el camp de futbol per fomentar l’estalvi d’aigua, augmentar el nombre d’efectius de la brigada municipal i la creació d’un centre de dia per a la gent gran. Donant especial importància a la seguretat, comunicació i neteja del públic.

Aquesta formació preveu celebrar el seu acte final de campanya el dia 26 de maig.