Viure en una ciutat com Figueres ha de ser molt més que diposar de més serveis i equipaments, cal que les persones gaudeixin d’un entorn agradable. És per això que l’alcaldable del PSC, Pere Casellas, s’ha proposat millorar la qualitat a la ciutat tant per a les persones que hi resideixen com per aquelles que la visiten o hi treballen. Casellas proposa accions diverses a les zones verdes, als parcs i als espais públics en general i “relligar la trama urbana amb el seu entorn perquè viure a la ciutat sigui més agradable”.

El PSC de Figueres presenta un programa que inclou la renovació dels parcs infantils de la ciutat i la potenciació dels entorns segurs d’escoles i equipaments. De fet, en aquest mandat ja s’han fet accions per donar seguretat als camins escolars i ara caldrà fer més passes en aquest sentit. A banda d’això, Figueres té pendent millorar l’oferta d’habitatge unifamiliar a la ciutat, un fet que també ajudaria a crear més qualitat de vida. “Des del PSC”, diu Casellas “ens hem proposat millorar aquest tipus d’habitatge”.