Figueres Futur proposa canviar l’actual model d’ajuts socials que s’aplica a l’Ajuntament de Figueres i canviar-lo per un nou sistema més rigorós que es vincularà sempre al compliment d’unes determinades obligacions. En aquest sentit, el partit de Figueres considera que el consistori ha degarantir que els ajuts municipals arribin sempre a les persones i famílies que més ho necessitin,però “s’han d’aplicar criteris més estrictes per evitar fraus i un repartiment desigual dels ajuts”, haassenyalatel candidata l’alcaldia,CarlesArbolí.

En aquest sentit, una de les mesures que es proposen és vincular determinats ajuts al complimentde les ordenances de civisme i convivència. “No podem tolerar com a societat que persones ambun llarg historial d’expedients sancionadors per incivisme, segueixin visquent dels diners públics ino es prengui cap mesura”, indica Arbolí. El cap de llista de Figueres Futur afegeix que “com a societat tenim unes regles del joc que s’han de respectar, i qui se’n desmarca i les incompleix sistemàticament no e spot seguir beneficiant del sistema”.

Una altra de les accions que es desenvoluparan si Figueres Futur és al govern és el tancament del menjador social ubicat al barri de l’Estació, que des de fa anys s’ha convertit en un problema d’ordre públic. El partit de Figueres proposa substituir-lo per un servei de tiquets menjador que permetrà ser més eficient i més digne pels usuaris. En l’espai de l’actual menjador social, a la plaça Sant Vicenç de Paul, es planteja ubicar-hi la primera subseu de la Guàrdia Urbana.

Segons Carles Arbolí, aquest nou model social s’ha d’acompanyar d’eines generadores de riquesa econòmica perquè “el millor que ens podria passar és que cada vegada hi hagi menys persones en situació de pobresa o vulnerabilitat i els ajuts es donin als emprenedors, autònoms i petits empresaris que aposten per la ciutat i per crear llocs de treball”. El candidat de Figueres Futur considera que la ciutat “ha de passar d’apostar per la cultura del subsidia una aposta per la cultura de l’esforç”.