Aquest divendres, 19 de maig, el Conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, va reunir-se amb els membres de la candidatura d’ERC-AM de Castelló d’Empúries per compartir plantejaments i propostes en relació a la preservació del patrimoni històric i la revitalització del casc antic d’aquest municipi.

Després de la visita a dos dels edificis més emblemàtics de la vila, la basílica de Santa Maria i el Palau dels Comtes, la comitiva va dirigir-se a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, on va realitzar-se l’acte de campanya amb la intervenció de l’alcaldable, Anna Massot; Josep Maria Gironella, el quart de la llista d’ERC-AM, i el propi conseller.

Gironella i Nadal, doctors en Història i bons coneixedors del patrimoni local, van compartir amb els assistents les seves opinions sobre les enormes possibilitats del patrimoni històric i, en el cas del conseller, a més, la seva inestimable experiència al capdavant de l’Ajuntament de Girona i la millora de la part antiga de la mateixa que va tenir lloc durant els seus anys de govern.

Segons el Conseller Nadal, “les possibilitats que té el patrimoni per revitalitzar el conjunt del centre històric i les necessitats urgents que hi ha per rehabilitar aquest patrimoni i posar-lo en solfa és la suma de dos compromisos que cal prendre” i ha afegit que “entre tots hem d’intentar donar resposta als problemes estructurals que puguin tenir el conjunt del patrimoni immoble de Castelló d’Empúries i després fer una política de conjunt per convertir tot això en un factor d’atracció i de revitalització del centre històric”.

Segons Josep Maria Gironella “és bàsic tenir criteri i saber de què s’està parlant en el moment d’incloure projectes i fer propostes en un programa electoral” i afegeix que “cal tenir una concreció i una direcció en relació al que es vol fer a l’hora de presentar propostes i possibilitats pel conjunt del municipi.”

En aquesta línia Gironella ha destacat que “amb l’objectiu de promoure el centre històric com a centre de primer nivell, continuarem la rehabilitació del Palau del Comtes i el seu entorn, vetllarem per la restauració de la basílica, impulsarem la recerca històrica i arqueològica per dotar de més contingut els museus Iocals, garantint la gratuïtat en la visita als espais i edificis més emblemàtics del municipi”.

A l’acte d’avui Anna Massot ha destacat que “cal posar en valor el patrimoni local de la vila en relació a la tant anhelada i necessària revitalització del centre històric”. Així mateix, ha posat èmfasi amb que “cal potenciar els atractius del municipi, que permetin un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat”.

Massot també ha afegit que “el projecte concret per aconseguir aquesta la revitalització del centre històric inclou accions de rehabilitació del patrimoni, però també polítiques valentes de turisme, promoció econòmica i habitatge” i ha destacat que dins les propostes que presenten hi ha “l’aplicació de mesures de suport al comerç de proximitat i la creació de noves empreses i negocis, ajudes per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer de primera residència, una borsa municipal d’habitatge, i continuar amb la rehabilitació del centre històric”, entre d’altres.

Anna Massot ha reivindicat la necessitat de treballar de manera conjunta amb les persones i el teixit associatiu i empresarial municipi “recolzant i acompanyant iniciatives interessants i exitoses com la campanya de suport als locals buits que ha desenvolupat l’Associació de Comerciants i Empresaris del municipi”.

Durant la seva intervenció, la candidata també ha posat en valor la feina feta els últims anys al municipi en matèria de patrimoni històric i cultura, i ha afirmat que “ERC com garantia de compliment dels compromisos adquirits, podent comprovar l’elevadíssim grau de compliment dels punts del programa electoral de 2019”.

Massot ha incidit amb que “tenim una llista formada per un equip de dones i homes cohesionat i sòlid, amb persones molt preparades i compromeses amb el municipi, amb capacitat per donar l’impuls al municipi per fer aquest salt qualitatiu endavant”.

La presentació, que ha estat molt ha comptat amb un torn de precs i preguntes durant el qual les persones assistents han pogut intercanviar opinions i reflexions amb els candidats, Massot i Gironella, i amb el mateix Conseller Nadal.

Finalment, la candidata l’alcaldia ha agraït el suport del Conseller Nadal i ha aprofitat per demanar a les persones assistents que facin confiança a ERC per a poder liderar aquesta transformació cap al millor futur possible pel municipi.