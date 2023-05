A l’equador de la campanya electoral, el PSC de Figueres va celebrar aquest dissabte al vespre l’acte central de la campanya per les eleccions municipals del 28 de maig. Més de 300 persones van assistir a la Rambla Nova per acompanyar els candidats de la llista socialista, amb Pere Casellas al capdavant.

En la seva intervenció, Casellas va demanar “liderar la ciutat per tal que el proper mandat signifiqui el salt més important de Figueres en les darreres dècades”. L’alcaldable socialista va recordar que l’acompanya un equip jove i preparat i va insistir: “Estic convençut, ho he dit aquests dies i ho repeteixo: tenim la llista que més representa la ciutat”.

L’acte del PSC va estar conduït per la regidora Sònia Trilla i després de les intervencions, hi va haver una actuació musical per part de Naiara López, cantant altempordanesa coneguda per temes com “Perfectos Desconocidos”, “Recuérdame” o “Lunes X la mañana”.

Finalment, l’acte es va cloure amb una botifarrada popular pels assistents.