Deu candidatures lluiten per tenir una bona representació en el plenari de Castelló d'Empúries en el pròxim mandat que es decideix aquest diumenge a les eleccions municipals del 28M. En el municipi bufen aires de renovació. Sobretot perquè el principal partit del govern, Esquerra Republicana, ha fet un pas endavant apostant per la mestra Anna Massot, fins ara primera tinent d'alcalde, per a rellevar en el càrrec a Salvi Güell.

Una renovació que, pel que fa als republicans, implica reeditar el triomf electoral del 2019, quan van aconseguir set regidors i en van fer prou amb els dos de la CUP, per tirar endavant un govern que deixa feina feta i un bon grapat de projectes finançats amb fons Next Generation.

Part de l'oposició també ha fet els deures, arribant a fer accions de front comú que sovint ha encapçalat el líder de Som Empuriabrava i Castelló, Agustí Ayats. El PSC ha escollit el veterà Antonio Martín per a intentar recuperar protagonisme en el plenari. La CUP ha situat Jaume Mach en el primer lloc d'una llista que vol mantenir alt el llistó electoral. La renovació més notable s'ha produït del costat de Junts, amb una Dolors Barceló molt predisposada a recuperar el terreny perdut per part de la seva formació. Ciutadans manté al davant un regidor proactiu, Fernando Fernández, un candidat que fuig dels estereotips del seu partit per centrar-se en el dia a dia del municipi. Demòcrates ha apostat per Cristina Bech, una dona amb empenta que vol fer-se sentir a l'Ajuntament. El PP ha escollit el restaurador italià Agostino Avventurato per a mirar de fer ombra a Ciutadans. En Comú Podem confia obtenir representació amb Susy Fernández al capdavant.

Tot plegat dibuixa un panorama molt fraccionat que dependrà del nivell de participació i la voluntat dels votants a l'hora de decidir el repartiment de les disset places del plenari.

Dimecres passat, en el convent de Santa Clara, els alcaldables de les formacions que tenen drets electorals d'aquest mandat, van participar en el debat central de campanya convocat per Empordà TV, el Setmanari de l'Alt Empordà, el Col·legi de Periodistes de Catalunya des de la demarcació de Girona i el Col·legi d'Arquitectes des de la delegació de l'Alt Empordà, va ser moderat per Ivan Álvarez. Com en la resta de debats organitzats a la comarca, també hi han col·laborat Ràdio Vilafant, Ràdio l'Escala, Ràdio Llançà i Canal 10 TV.

Des d'un primer moment, va quedar clar que la republicana Anna Massot era el rival a batre, però els principals portaveus de l'oposició, com ja han fet durant aquesta legislatura, es van mostrar molt disposats a plantar car amb el model de municipi que voldrien aconseguir.

Majoritàriament van coincidir en lloar el «pas endavant» que en matèria de seguretat ha fet Castelló d'Empúries amb la nova etapa iniciada a la Policia Local i que remen junts a la recerca d'una major implicació de la conselleria d'Interior a l'hora de desplegar més Mossos d'Esquadra en el territori. Agustí Ayats va recordar la iniciativa empresa des de l'agrupació Tots per l'Empordà, en la qual estan implicats, havia liderat la petició de la creació d'una Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà amb mocions en el plenari.

«Nosaltres volem que les persones estiguin al centre de tot», va recordar Anna Massot, tot afegint que en el seu programa «no prioritzem zones» en una clara referència a la dicotomia històrica que generen els dos nuclis del municipi. La necessitat de continuar invertint en la cohesió i la connectivitat entre nuclis va ser un argument compartit pels portaveus de les diferents candidatures. Un fet que, història en mà, suposa un pas endavant important perquè en cap moment va sorgir l'antiga reclamació segregacionista de la marina.

Jaume Mach va posar èmfasi en la necessitat de continuar lluitant per tal que l'habitatge estigui a l'abast de tothom i per reconvertir en centre del nucli antic «en un espai de socialització». Dolors Barceló té clar que el municipi «necessita un pla de mobilitat urgent» i que en el camp de l'habitatge s'ha d'apostar també «per la rehabilitació». Antonio Martín es va mostrar crític amb totes les obres que hi ha pendents. «Acabarem tots els edificis», va dir, malgrat reconèixer que caldran molts diners per fer-ho.

Centre de Dia encertat

El Centre de Dia obert al Cau per l'actual govern va tenir el reconeixement de les altres candidatures, la qual cosa va fer sorgir la necessitat de disposar d'un espai semblant a Empuriabrava. L'alcaldable republicana va recordar que ja estava previst i amb finançament aprovat per al 2024.

El futur del Mas Llebrer, de la zona del Trabuc i la potenciació del camí de la Muga per a ajudar a enllaç millor la vila i la marina, van ser motiu de desig de tots plegats. «Volem un Castelló més modern i cohesionat», va dir Ayats, mentre Fernando Fernández recordava que va ser Ciutadans qui va facilitar «l'acostament» amb la propietat del Club Nàutic per a negociar la seva compra. Cristina Bech va insistir sovint en la necessitat de lluitar per la sostenibilitat i prioritzar «el servei a les persones».

Sobre el model econòmic, Anna Massot va defensar la feina feta per potenciar "un turisme de qualitat, sostenible i familiar. Tenim el municipi idoni", va recalcar. En aquest punt, el cupaire Jaume Mach considera que el municipi "és una màquina de fer diners, però no arriben on han d'arribar. El turisme ha portat precarietat", afirmació que va generar una contundent resposta per part de Dolors Barceló, "contra la turismofòbia de la CUP. Som un poble turístic, assumim-ho". Fernández va reclamar un impuls per a la Ruta de l'Art "i que arribi a Empuriabrava", a més de generar "tres rutes de la tapa a l'any". Per Agustí Ayats és fonamental obrir "una agència de promoció i turisme". Martín vol que hi hagi "menús de trobadors" a l'hivern, en els restaurants.

Bech i Mach van ser clars en reclamar aigua per als pagesos i Ayats va qüestionar que el govern actual hagi obrat correctament a l'hora de preveure la renovació del contracte de neteja, un servei que la CUP voldria municipalitzar sense que Junts hi estigui d'acord. Anna Massot també va reivindicar l'empenta donada en l'àmbit esportiu i el programa esport blau. "Hem estat massa temps d'esquena al mar". Barceló va admetre que era "una fan" declarada del Pla Educatiu Entorn. Malgrat les discrepàncies, en molts temes es van obrir portes per al consens, una bona notícia per a Castelló d'Empúries.

Cartelleria curiosa

Un dels aspectes anecdòtics d'aquesta campanya electoral és el contingut dels lemes electorals dels partits que volen aconseguir un lloc en el govern, amb expressions molt semblants i reiterades, en alguns casos. Així Som Empuriabrava i Castelló diuen ser "Garantia del canvi", mentre que el PSC articula un "Confia en el canvi" o els Demòcrates diuen als votants que "Tu ets el canvi". El PP vol assolir-ho "Entre tots" i En Comú Podem diu ser "La força que transforma". Junts de Dolors Barceló defuig d'aquesta interpretació amb un explícit "Estimem Castelló i Empuriabrava". I Per Ciutadans la missió és personal: "Libérate".