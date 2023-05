El grup d’Ordis X Ordis (ERC – AM) va celebrar ahir un acte en el qual es va fer repàs de la feina feta els darrers anys i es va presentar la nova llista renovada, encapçalada per l’actual alcaldessa Anna Torrentà. Torrentà treballarà pel poble en els propers quatre anys, ja que no s'ha presentat cap altra llista al poble.

L’acte va comptar amb molt bona acollida per part dels veïns i veïnes i va servir per presentar el nou equip i explicar els càrrecs que ocuparan, així com per presentar els projectes que marcaran la propera legislatura.

D'altra banda, es va aprofitar per agrair la feina feta a l’anterior equip i demanar el suport als veïns i veïnes per aconseguir les noves fites que encara el municipi: “Ens proposem treballar fites importants pel poble, com el projecte de Can Pere Calçat, l’escola o la depuradora. Som un equip amb cares noves, provinent de diferents àmbits, que ens uneix una cosa: l’estima per Ordis”, va manifestar Torrentà.