Jordi Masquef i Pere Montserrat han destacat la importància de la participació dels joves en la política de la ciutat com a prioritat de Junts per Figueres en una trobada celebrada al Restaurant El Pati de Figueres aquest divendres 19 de maig a la tarda.

L'alcaldable i el candidat de vint-i-un anys d'edat han respost les preguntes d'una trentena d'assistents en temes com la seguretat de la ciutat, les malalties mentals o les activitats esportives i d'oci.

Junts ha defensat el seu programa electoral organitzat en les propostes a llarg, mitjà i curt termini, posant el focus en la seguretat, la neteja i l'habitatge, permetent que els assistents hi diguessin la seva. D'aquesta manera, Masquef ha recalcat les paraules de Montserrat: "El que volem els joves, ho hem de decidir els joves".

En aquesta línia, l'alcaldable ha encoratjat els assistents a participar en les eleccions del dia 28 afirmant que és la millor forma per manifestar la rebel·lia del col·lectiu i exercir el seu dret lliurement.

"Aquí no hem vingut a vendre propaganda, simplement volem que la gent pugui participar en la vida política, perquè joves s'han d'implicar en la ciutat" hi afegia Montserrat.

L'educació també han estat punts clau, perquè, segons Masquef, "els estudiants no marxin a Girona i Barcelona, o si més no tornin a Figueres". També ha assegurat que es mantenen negociacions amb les principals universitats de Catalunya per poder oferir una oferta d'estudis a la ciutat.

També s'ha destacat la necessitat de fer una ciutat més amigable i crear un ecosistema d'oportunitats a través d'un departament de captació d'inversions per garantir les sortides professionals, i d'aquesta manera atraure empreses verdes a la ciutat.